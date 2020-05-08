Энергетики «ПСК» начинают гидравлические испытания теплосетей в Перми и Краснокамске

23:24 | 8.05.2020

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») приступают к плановым гидравлическим испытаниям теплосетей. В настоящее время уже проводится профилактика теплопроводов в городе Краснокамске.



В Перми «опрессовки» стартуют с 12 мая. С этой даты теплоэнергетики начнут проверку теплосетей, по которым теплоноситель поступает в 135 многоквартирных домов и 22 социальных объекта в Свердловском районе. Работы необходимы для своевременного выявления и устранения дефектов, которые образовались на изношенных участках теплопроводов.



Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании http://www.tplusgroup.ru/org/perm/ в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания».



«Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях», - отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Владислав Маслов.



Нормативный срок отключений энергоресурса – 14 дней. Зачастую управляющие компании не выдерживают этот период и не предупреждают жителей. Поэтому при отсутствии горячей воды в первую очередь нужно уточнять информацию в УК или ТСЖ.



В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом. Также жители могут обратиться в центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону +7 (342) 243-72-99.

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