Пермь: новости дня
14:13 | 8.05.2020
Пермские теплоэнергетики напомнят недобросовестным клиентам об их долгах
В настоящее время возобновили работу офисы обслуживания клиентов Сбербанка и ряда других банков, отделения Почты России и ряд офисов расчетно-кассовых центров. Вместе с тем, клиентам компании доступны сервисы онлайн-оплаты на сайтах расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт» и «Инкомус». Все они перечислены на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Как оплатить» https://perm.esplus.ru/clients/kak-oplatit/.
Для тех клиентов, которые оказались в затруднительном финансовом положении, продлена акция «Весна – тают пени!», в рамках которой клиент, накопивший просрочку по платежам, может избавиться от накопившихся пеней. Для этого достаточно погасить свой долг, полностью оплатив квитанцию за тепло и горячую воду.
ПАО «Т Плюс» в соответствии с решением Правительства РФ №424 от 02.04.2020 с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года не будет применять к клиентам штрафных санкций за накопленные долги по оплате коммунальных счетов. Однако оплата коммунальных услуг остается обязанностью потребителя, поэтому после окончания моратория в случае образовавшейся задолженности клиентам будут начислены пени на всю сумму долга.
«Просрочка даже одного платежа может сделать оплату следующей квитанции неподъемной для семейного бюджета. Поэтому мы рекомендуем вносить платежи за тепло и горячую воду вовремя и помнить, что своевременная оплата — это залог надежной подготовки к следующему отопительному сезону», – говорит руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.
© «Вечерние ведомости»
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