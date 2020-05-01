Ежедневный прирост инфицированных в Прикамье – 2,86%

13:22 | 8.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 8 человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 11 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно.



Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 719, ежедневный прирост составил 2,86% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



Из 19 новых инфицированных - 8 мужчин, 10 женщин, 1 ребёнок. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 10 человек, 6 человек в возрасте 45-65, 2 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



На сегодняшний день зафиксирован ещё 1 случай смерти, связанный с COVID-19. Причина смерти пациентки уточняется. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 11 летальных исходов от COVID-19 и 9 смертей не от COVID-19.

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