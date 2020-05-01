9 мая в Перми будет запрещена продажа спиртного

12:37 | 8.05.2020

В День Победы на территории Прикамья в соответствии с постановлением краевого правительства будет запрещена розничная продажа алкоголя.



Нарушение ограничения повлечет за собой наложение административного штрафа: для должностных лиц он составит 3-4 тысячи рублей, для юридических – 30-40 тысяч.

© «Вечерние ведомости»