В Прикамье выявлено 20 случаев COVID-19

12:35 | 8.05.2020

На 8 мая за сутки в Пермском крае подтверждено 20 случаев коронавирусной инфекции, общее количество инфицированных достигло 719.



36 выздоровевших выписаны за сутки из больниц Прикамья, всего в регионе уже вылечились от коронавируса 309 человек.



Один человек умер. У пациента, имевшего коронавирус, произошел инфаркт, ставший основной причиной смерти. Общее количество смертей пациентов с COVID-19 достигло 19: десять человек умерли от коронавируса, девять – от других заболеваний.



В России за сутки зафиксировано 10699 случаев коронавируса, из них 5846 в Москве. Всего в стране с начала пандемии выявлено 187859 случаев COVID-19.

© «Вечерние ведомости»