Пермь: новости дня
12:13 | 8.05.2020
В День Победы «фронтовые бригады» поздравят ветеранов, живущих в столице Прикамья
«Эпидемия внесла свои коррективы: все уличные массовые мероприятия, Парад Победы и акция Бессмертный полк перенесены на более поздний срок. Несмотря на это и на продолжающийся режим самоизоляции, регион готов достойно встретить 9 Мая. И, конечно, мы исходим из того, что это, прежде всего, праздник для самих ветеранов. В этот день наши герои должны чувствовать внимание, ощущать нашу благодарность за их вклад в Победу. Поэтому в территориях будут работать творческие бригады – разъезжая по дворам, где живут ветераны, они будут устраивать небольшие представления, которые можно посмотреть или послушать из окон и с балконов. И вместе со всеми соседями поздравить героя войны», – подчеркнул на заседании правительства глава Прикамья Дмитрий Махонин.
Акция предполагает выступления небольших (до 5 человек), но ярких творческих коллективов под окнами домов ветеранов Великой Отечественной войны. Продолжая традиции «фронтовых бригад», артисты приедут на автотранспорте. Творческие бригады смогут доставить атмосферу праздника в каждый двор, где проживают защитники нашей Родины. Таким образом, ветераны из окон своей квартиры увидят театрализованное представление, а жители близлежащих домов узнают, что рядом с ними живет настоящий Герой.
Планируется, что в День Победы поздравление в виде небольшой концертной программы пройдет в 350 дворах краевой столицы. Услышать военные песни, стихи, сценки фронтовой жизни, отрывки театральных постановок по мотивам всем известных произведений смогут более 300 тыс. человек по всему краю, из них 917 ветеранов ВОВ.
Организаторы акции также убедительно призывают беречь себя и своих близких, соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицы, если в ваш двор приедет концертная бригада. Дома, куда приедут «фронтовые бригады», оповестят заранее через УК и ТСЖ, с предупреждением жильцов о том, что концерт можно будет смотреть только из окон. Профессиональное звуковое оборудование на концертной площадке позволит услышать выступления артистов всем желающим. А присоединиться к праздничному поздравлению, исполнить любимые песни, прочитать стихи и поздравить ветеранов вы сможете из окон или с балконов ваших квартир.
Напомним, фронтовые бригады начали создаваться буквально с первых дней войны. По приблизительным подсчетам, общее число их участников насчитывало десятки тысяч человек. В их число входили академические музыканты, солисты музыкальных театров, актеры и даже цирковые артисты. Сценической площадкой часто становился грузовик, платформа эшелона, дорога, лесная поляна. Выступления проходили в любое время дня и ночи, в любую погоду, в сценических костюмах, с гримом и без них. Концерты фронтовых бригад называли «душевными боеприпасами фронту».
© «Вечерние ведомости»
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