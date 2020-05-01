Дмитрий Самойлов поздравил пермяков с Днем Победы

12:10 | 8.05.2020

Глава Перми подчеркнул, что 75-летие Победы город встречает в особых условиях, но победный дух и настроение этого значимого события сохранены, несмотря на обстоятельства.

- Дорогие ветераны и труженики тыла, жители и гости Перми! В 2020 году страна празднует 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, чествует подвиг нашего народа, отдает дань памяти солдатам и офицерам, не вернувшимся с поля боя.

Для каждого жителя нашей страны День Победы – главный праздник, одновременно всенародный и очень семейный, личный. Ведь в истории практически каждой семьи есть страница, посвященная войне. Более ста тысяч наших горожан ушли на фронт. Треть из них не вернулась с полей сражений. Пермяки, не зная отдыха, трудились на заводах во имя Победы. В книгу воинской славы золотыми буквами вписаны имена и подвиги тысяч наших земляков. Благодаря им слова «пермяк» и «уралец» ассоциируются с храбростью, доблестью и надежностью. Наши земляки не раз доказывали на фронте и в тылу, что жители Пермского края обладают железным характером и отважным сердцем. Мы бесконечно благодарны ветеранам – всем, кто на фронте и в тылу внес свой вклад в общее дело Победы. Низкий поклон вам за это, дорогие победители!

9 Мая в этом году отмечается в особых условиях, принято вынужденное, но правильное решение о переносе Парада Победы на другое время: сейчас мы должны с еще большей ответственностью относиться к здоровью наших ветеранов.

В городе была проделана большая работа по созданию праздничной атмосферы. Проведен масштабный ремонт памятников и монументов, посвященных Великой Отечественной войне, увековечена память 75 наших земляков-Героев на плитах возле Дома офицеров, разработан «Маршрут Победы» с основными точками на карте Перми, посвященными войне, по которому каждый человек может «пройтись», не выходя из дома, творческие коллективы города запустили онлайн-конкурсы и проекты, посвященные 75-летию Победы.

Сейчас нам, пермякам, как никогда важно проявлять качества, которые прославили наших предков в непростое военное время: сильную волю, взаимопомощь и выдержку.

Необходимо рассказывать младшему поколению о самоотверженности, мужестве наших предков, воспитывать молодое поколение патриотами своей Родины, своего города и края, сохранять неразрывную связь поколений. В наше непростое время нет ничего более важного, от этого зависит настоящее и будущее нашей страны.

С праздником, дорогие пермяки. С Днем Великой Победы!

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