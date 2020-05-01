Под контролем депутатов в Перми начались работы по благоустройству дворов

12:05 | 8.05.2020

Власти города Перми продолжают исполнять федеральные, региональные и муниципальные программы по благоустройству с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности.



Депутаты Пермской городской Думы контролируют ход работ по благоустройству дворов в своих округах.



Депутат Пермской городской Думы Вячеслав Григорьев вместе с представителями администрации и общественности проверил состояние отремонтированных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» объектов. В числе первых оценили состояние общедворовой площадки, расположенной на проспекте Парковый. Объект в отличном состоянии: детская и спортивная площадки функционируют, асфальтовое покрытие как новое.



Также вместе с жителями согласовывается перечень работ по заявкам, вошедшим в программу в этом году. Например, во дворе дома по ул. Желябова, 11 уложат новый асфальт и отремонтируют тротуары.



«Масштабный проект по благоустройству придомовых территорий стартовал в 2017 году. Достаточно много домов отремонтировано. С началом сезона перед нами встает две задачи: посмотреть состояние объектов, которые были возведены раньше, и привлечь жителей к составлению перечня объектов, которые нужны на данной территории. Понятно, что при решении этих задач мы используем различные ресурсы, в том числе и ресурсы партии «Единая Россия», ̶ подчеркнул депутат Вячеслав Григорьев.



В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» во дворе дома по ул. Серебрянский проезд, 7 установят новые тротуары, оборудуют подъезды пандусами и расширят зону автомобильной парковки. Жильцы дома планируют провести озеленение территории. Во дворе между домами №№ 19 и 21 по ул. Моторостроителей также будут отремонтированы тротуары.



За работой подрядчиков наблюдают жители и депутат по избирательному округу № 20 Дмитрий Федоров. «Очень здорово, что 4-й год действует программа «Формирование комфортной городской среды», за каждый сезон удается сделать несколько дворов. В этом году повезло микрорайону Краснова в Свердловском районе – благоустройство пройдет в 6 дворах, ̶ отметил депутат. ̶ Жители сами готовы вкладываться в подобные проекты, когда видят, что власть о них думает и создает подобные программы».



Кроме того, в этом году в округе №20 будет отремонтирован двор по Комсомольскому проспекту, 87 и 94, построен большой дворовый комплекс на ул. Солдатова между домами 26, 28 и 30, появятся новые детские комплексы, будут установлены «лежачие полицейские», дорожные знаки, проведено кронирование аварийных деревьев и высадка новых.



В округе депутата Пермской городской Думы Олега Бурдина активно продвигается ремонт дорог, жители участвуют в нескольких программах и в федеральном проекте, что позволяет установить новую детскую площадку и облагородить придомовую территорию. Одним из показательных является двор по ул. Постаногова, 1 в микрорайоне Висим.



«Программа, которая здесь в территории отработала – это федеральная программа «Комфортная городская среда», плюс программа, которая с 2014 года работает в городе, – «Благоустройство придомовой территории», а также депутатская программа развития микрорайона. Как раз детская площадка – это один из примеров совместного участия жителей и города», – отметил депутат Олег Бурдин.



К 1 сентября на территории по ул. Свободы, 17 появится новый спортивный комплекс, где разместится игровое поле для волейбола, футбола и баскетбола. Подтянуть свои навыки в теннисе можно будет на выкатном столе.



Почти половину территории округа депутата занимает индивидуальная жилая застройка. Олег Бурдин был одним из депутатов, активно выступавших за создание отдельной программы по благоустройству частного сектора. В 2019 году это стало возможным, из городского бюджета было выделено 50 млн рублей, в планах – продолжать работу.



Отремонтирован тротуар по ул. Ракитной от Веденеева и Молдавской в микрорайоне Кислотные дачи, дорога на ул. Академика Веденеева, также в рамках комплексной программы благоустройства территории частного сектора завершены работы по ремонту 3 тротуаров в микрорайоне Гарцы по ул. Мотовилихинской.



Активно ведется работа и с образовательными учреждениями: депутат привлекает средства на решение вопросов текущего и капитального ремонта. Таким образом лицей №5 в этом году получил из бюджета города порядка 16 млн рублей на капитальный ремонт и утепление фасада здания, а школа №131 в скором времени получит ультрасовременный межшкольный стадион.



«Я знаю, что мы будем и дальше строить дороги, тротуары, мы будем развивать частный сектор и самое главное, конечно же, я уверен, что в округе будет жить интересно, комфортно и безопасно», – подытожил депутат Олег Бурдин.



Всего в Перми в этом году будет отремонтировано 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом. Поскольку программы продлены до 2024 года, жители, которые хотят видеть свой двор благоустроенным и ухоженным, могут подать заявку на участие.



В 2019 году общее число благоустроенных по всем программам дворовых территорий составило 435.



Перечень работ по благоустройству придомовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, монтаж освещения, установку скамеек, урн, оборудование парковок, устройство тротуаров, а также дополнительные работы – установку малых архитектурных форм, организацию спортивных, детских площадок, озеленение, кронирование, создание условий для маломобильных групп населения. Итоговый перечень работ для каждого двора определяется в соответствии с решением общего собрания собственников. Все подрядные организации после окончания и приемки работ несут гарантийные обязательства в течение 3 лет.

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