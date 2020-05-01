К концу выходных в Перми немного похолодает

11:59 | 8.05.2020

Сейчас в столице Прикамья 23 градуса, солнечно. Сегодня, 8 мая, днем в Перми будет 24°C, ночью – 13°C.



Завтра столбик термометра покажет 25°C, такая же температура ожидается в воскресенье, 10 мая. В понедельник похолодает до 18°C, вероятны дожди. Во вторник, по предварительным прогнозам, днем потеплеет до 20°C.

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