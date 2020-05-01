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18:10 | 7.05.2020

Ночью в Перми будет ограничено движение на Компросе

В ночь с 7 на 8 мая движение всех видов транспорта по нечетной стороне Комсомольского проспекта на участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина будет прекращено.

Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, ограничение необходимо для выполнения работ по устройству кабельной канализации на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловской.

С 23:59 7 мая до 06:00 8 мая планируется закрытие дорожного движения всех видов автотранспорта по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Петропавловская до улицы Ленина по нечетной стороне.

Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

© «Вечерние ведомости»

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