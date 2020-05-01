Пермь: новости дня
18:10 | 7.05.2020
Ночью в Перми будет ограничено движение на Компросе
Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, ограничение необходимо для выполнения работ по устройству кабельной канализации на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловской.
С 23:59 7 мая до 06:00 8 мая планируется закрытие дорожного движения всех видов автотранспорта по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Петропавловская до улицы Ленина по нечетной стороне.
Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:14 | 7.05.2020
У граждан, соблюдавших самоизоляцию, сохранятся поездки по «ЕКАРТЕ»
18:10 | 7.05.2020
Ночью в Перми будет ограничено движение на Компросе
17:13 | 7.05.2020
В Екатеринбурге завершилась подготовка Вечных огней к 9 мая
16:50 | 7.05.2020
Жители Прикамья завершат празднование 9 Мая акцией «Фонарики Победы»
16:49 | 7.05.2020
Губернатор Свердловской области ввел повсеместный масочный режим
16:45 | 7.05.2020
В Перми стартовала онлайн-акция «Пермское образование. С любовью»
16:40 | 7.05.2020
В Екатеринбурге оперативники ОБОП и бойцы СОБР задержали бывшего налоговика по делу об убийстве арбитражного управляющего Владимира Яшина
16:38 | 7.05.2020
В Полевском перед судом предстанет подозреваемый в сбыте наркотиков
16:35 | 7.05.2020
9 мая в Пермском крае состоится праздничный телемарафон
16:23 | 7.05.2020
В Прикамье доставлен новый компьютерный томограф для исследования пациентов с коронавирусом
15:22 | 7.05.2020
Полиция Екатеринбурга установила причастность осужденного ювелира к сбыту поддельных драгоценностей
15:05 | 7.05.2020
В Перми проходит флэшмоб, посвященный собакам – участникам Великой Отечественной войны
14:59 | 7.05.2020
Мэр Екатеринбурга утвердил городской оргкомитет Универсиады-2023
14:49 | 7.05.2020
Валерий Сухих поздравил прикамцев с Днем Победы
14:13 | 7.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге продолжает падать
14:00 | 7.05.2020
В Свердловской области оштрафованы пассажиры поезда за нарушение «антитабачного» законодательства
13:48 | 7.05.2020
В Прикамье продолжается прием заявлений на выплату 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет
13:44 | 7.05.2020
Как стать веб-программистом
13:43 | 7.05.2020
Глава Пермского края поздравил жителей с Днем Победы
13:27 | 7.05.2020
В Прикамье в рамках нацпроекта в этом году планируют высадить 4,5 тысячи гектаров леса
13:15 | 7.05.2020
Сотрудники МЧС призвали свердловчан отказаться от посещения водоёмов
13:14 | 7.05.2020
Ежедневный прирост инфицированных коронавирусом в Прикамье – 3,8%
12:54 | 7.05.2020
Юрий Уткин: «Отдать дань уважения подвигу победителей – наш долг!»
12:53 | 7.05.2020
В РФ зарегистрировали 11 231 новый случай Covid-19
12:49 | 7.05.2020
В Пермском крае подтверждено 26 случаев коронавируса
12:47 | 7.05.2020
В Свердловской области ещё 76 человек заразились коронавирусом
12:27 | 7.05.2020
Вадим Самойлов просит свердловчан оставаться дома