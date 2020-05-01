Жители Прикамья завершат празднование 9 Мая акцией «Фонарики Победы»

16:50 | 7.05.2020

«Волонтеры Победы» Пермского края призывают пермяков присоединиться к всероссийским акциям, которые позволят объединить тысячи человек по всей стране. Завершится марафон памятных и праздничных событий Всероссийской акцией «Фонарики Победы» 9 мая в 22.00.

Всероссийская акция призывает жителей всех регионов страны подойти в День Победы в 22:00 местного времени к своим окнам и зажечь «фонарики». Это могут быть свечи, бытовые фонарики или просто экраны телефонов.



Флешмоб объединит тысячи и тысячи россиян, которые таким трогательным способом смогут поблагодарить тех, кто защищал нашу Родину, и оказать знак внимания ветеранам, их великому Подвигу. В акции могут участвовать все, вне зависимости от возраста, не нарушая ограничительные меры, введённые в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране.



Напомним, всего в Пермском крае состоится свыше 5600 мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы. Среди них – онлайн-трансляции, уникальные виртуальные выставочные проекты, телевизионный марафон, акции памяти, премьера фильма. К 9 мая учреждения культуры региона подготовят более 100 онлайн-событий.



Кроме того, сказать «Спасибо!» ветеранам Великой Отечественной войны и почтить память павших Героев в этот день жители Прикамья смогут, приняв участие в проекте «Окна Победы» — украсив свою квартиру символикой праздника.

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