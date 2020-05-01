9 мая в Пермском крае состоится праздничный телемарафон

16:35 | 7.05.2020

9 мая¸ в День Победы, на телеканале «ВЕТТА 24» состоится праздничный марафон, посвященный памяти наших Героев. Тех, кто воевал на фронтах, кто доблестно трудился в тылу. Остаемся дома и вместе встречаем наш главный праздник – День Победы!



Онлайн-марафон, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, начнется с 10 часов утра и продлится целый день. «В него войдут и прямые включения с поздравлениями, и интервью с ветеранами, и трансляции парадов прошлых лет, - рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. - Кроме того, в программе будут премьерные показы телефильмов, снятых для этого праздника».



На протяжении всего марафона будет «Бессмертный полк»: ведущие и гости студии не только расскажут, как можно будет принять участие в акции #Бессмертныйполкдома, но и представят видеозарисовки с историями участников войны и ее свидетелей - они никого не оставят равнодушными. Более того, зрители тоже смогут стать участниками, в течение всего дня отправив фотографии и истории своих ветеранов.



Зрителей ждут интервью с ветеранами, самые интересные «Маршруты Победы», живые выступления артистов, мастер-классы по «Вальсу Победы», поэтический онлайн-марафон «75 слов о войне», а также созданные пермскими учреждениями культуры видеопроекты: «С любимыми не расставайтесь», «Дети читают стихи о войне», «Предел тишины» и другие – всё это и многое другое пермяки смогут увидеть в течение праздничного дня, не выходя из дома.



В телемарафоне примут участие артисты и культурные деятели Пермского края: так, гостями в студии станут ведущий артист Театра-Театра Альберт Макаров со стихами и песнями Булата Окуджавы и главный дирижер Пермского губернского оркестра полковник Евгений Тверетинов, который презентует концерт «100 лет маршу «Прощание славянки».



Одним из главных событий трансляции станет концерт всемирно известного певца, народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского, с которым он выступил в День Победы 2014 года в Перми под открытым небом. Это был подарок ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и всем жителям города, который собрал беспрецедентное количество зрителей.



Другим важным событием дня станет премьера нового документального фильма Павла Печенкина об Уральском добровольческом корпусе под названием «Дивизия черных ножей», снятого киноцентром «Пермская синематека». Съемочная группа провела масштабную работу по изучению архивов и фондов музеев края, в ленте будет использовано 100 единиц архивных материалов, 30 книг и 100 статей, 100 воспоминаний участников и заинтересованных лиц и порядка 400 фотографий.



Напомним, также для жителей Прикамья сформирована программа мероприятий на 9 мая, которая затронет не только телевизионный эфир, но и виртуальное пространство, интернет-ресурсы.

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