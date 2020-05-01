Акция «Друг с доставкой на дом» в первые дни помогла найти хозяев четырем щенкам

16:30 | 7.05.2020

В Перми с 27 апреля действует акция «Друг с доставкой на дом», цель которой – найти собакам из муниципального приюта любящих хозяев в период режима полной самоизоляции. От жителей уже поступило более 20 запросов о четвероногих питомцах.



Как рассказали в Пермской городской службе по регулированию численности безнадзорных животных, 4 щенка из муниципального приюта уже обрели новый дом и ответственных хозяев. Всех щенков взяли молодые семьи. Кроме того, силами волонтеров новый дом найден еще для 4 щенков.



Напомним, с фотографиями щенков можно ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/otlovsobakperm. Дополнительную информацию (в том числе видео, возможность задать любой вопрос о понравившемся питомце) можно получить по «Вайберу», написав или позвонив по номеру: 8-952-33-21-220.



При согласии взять собаку из приюта будущему владельцу будет необходимо направить персональные данные для подготовки договора на передачу собаки. Далее сотрудники МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных животных» сопроводят и передадут животное будущему хозяину по договору, используя все необходимые методы защиты – маску и перчатки.

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