В Прикамье доставлен новый компьютерный томограф для исследования пациентов с коронавирусом

16:23 | 7.05.2020

В Пермскую краевую клиническую больницу поступил новый томограф, который позволит врачам проводить более 50 исследований в сутки. Аппарат был закуплен по инициативе главы региона Дмитрия Махонина. В настоящее время начат монтаж, после чего аппарат смогут использовать для диагностики. По словам специалистов, установка компьютерного томографа займет около 10 дней.



С помощью системы Aquilion Lightning можно получить высококачественные изображения, которые ускорят диагностику и лечение. Система обеспечивает быстрое и эффективное исследование, что значительно поможет врачам при большой нагрузке.



Как рассказал главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов, выбранное для установки помещение изолировано и имеет отдельный вход, что обеспечивает максимальную инфекционную безопасность для пациентов и медицинского персонала. Аппарат жизненно необходим для раннего выявления специфических изменений в легких при COVID-19 и для контроля состояния легочной ткани в процессе лечения. Это особенно важно для пациентов, длительно находящихся на ИВЛ.



Напомним, минздрав Пермского края, исходя из опыта врачей по госпитализации пациентов с COVID-19, принял решение включить больницы для лечения коронавируса и внебольничных пневмоний в единую систему. В связи с этим было предложено изменить маршрутизацию пациентов с внебольничными пневмониями. Теперь, если у пациента еще нет подтверждающих результатов теста, но есть характерные клинические симптомы, он отправляется на компьютерную томографию (КТ). Если врачи увидят признаки пневмонии, человека госпитализируют в стационар и будут считать условно больным коронавирусом. Данная мера позволит, не дожидаясь результата теста, начинать лечение и принимать сразу необходимые меры предосторожности.

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