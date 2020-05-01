Пермь: новости дня
16:23 | 7.05.2020
В Прикамье доставлен новый компьютерный томограф для исследования пациентов с коронавирусом
С помощью системы Aquilion Lightning можно получить высококачественные изображения, которые ускорят диагностику и лечение. Система обеспечивает быстрое и эффективное исследование, что значительно поможет врачам при большой нагрузке.
Как рассказал главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов, выбранное для установки помещение изолировано и имеет отдельный вход, что обеспечивает максимальную инфекционную безопасность для пациентов и медицинского персонала. Аппарат жизненно необходим для раннего выявления специфических изменений в легких при COVID-19 и для контроля состояния легочной ткани в процессе лечения. Это особенно важно для пациентов, длительно находящихся на ИВЛ.
Напомним, минздрав Пермского края, исходя из опыта врачей по госпитализации пациентов с COVID-19, принял решение включить больницы для лечения коронавируса и внебольничных пневмоний в единую систему. В связи с этим было предложено изменить маршрутизацию пациентов с внебольничными пневмониями. Теперь, если у пациента еще нет подтверждающих результатов теста, но есть характерные клинические симптомы, он отправляется на компьютерную томографию (КТ). Если врачи увидят признаки пневмонии, человека госпитализируют в стационар и будут считать условно больным коронавирусом. Данная мера позволит, не дожидаясь результата теста, начинать лечение и принимать сразу необходимые меры предосторожности.
© «Вечерние ведомости»
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