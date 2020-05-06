В Перми проходит флэшмоб, посвященный собакам – участникам Великой Отечественной войны

15:05 | 7.05.2020

Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных животных с 7 по 14 мая предлагает пермякам делиться в соцсетях информацией о собаках, которые внесли свой вклад в Победу.



Как пояснили в Пермской городской службе по регулированию численности безнадзорных животных, к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в социальной сети «ВКонтакте» будет организован флэшмоб, посвященный собакам – участникам Великой Отечественной войны.



Желающим принять участие во флешмобе необходимо с 7 по 14 мая разместить под хештегом #подвигисобаквовремяВОВ информацию и фотографии о том, как собаки помогали солдатам во время Великой Отечественной войны. Участники самых интересных постов получат призы.



В годы Великой Отечественной войны в армию было призвано около 68 тысяч собак, среди которых были не только овчарки, но и другие породы: например, крупные дворняжки. Из собак сформировали 168 отрядов, которые полноценно помогали людям в борьбе с противником.



Например, собаки-связисты доставили 200 тысяч боевых донесений, протянули 7883 километра проводов. Хвостатые саперы разминировали более 30 крупных городов СССР и Европы, найдя более 4 миллионов единиц фугасов и мин. Собаки-санитары вывезли с поля боя примерно 500 тысяч тяжелораненых бойцов Красной армии.

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