Валерий Сухих поздравил прикамцев с Днем Победы

14:49 | 7.05.2020

Примите искренние поздравления с 75-летием Великой Победы!



9 мая 1945 года в истории навсегда стал днем воинской славы и несокрушимого мужества и стойкости советских людей. Мы всегда будем помнить о тех, кто ценой своей жизни защищал нашу великую Родину, кто своим героическим трудом в тылу неустанно приближал Победу, кто поднимал страну из руин.

Сегодня наша задача – быть достойными своих дедов и отцов, надёжно защищать Отечество от любых угроз и работать над тем, чтобы наши будущие поколения гордились нами.

Желаю вам здоровья и счастья, мира и процветания нашей стране!

Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих

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