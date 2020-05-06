В Прикамье продолжается прием заявлений на выплату 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет

13:48 | 7.05.2020

В Пермском крае 34 274 семей уже получили дополнительные выплаты на каждого ребенка в возрасте до трех лет за апрель.



Первые выплаты на счета мам поступили уже 16 апреля 2020 г. Напомним, что выплаты будут производиться за апрель, май и июнь. Заявление можно подать в любое время до 1 октября 2020.



За каждый месяц семья сможет получить по 5000 рублей на ребенка в возрасте до 3 лет. Если детей несколько, выплата назначается на каждого. При этом владельцы сертификатов, которые обратятся за выплатой с июля по сентябрь, денежные средства за все три месяца получат единовременно, одной суммой.



Заявление на получение выплаты можно подать через сайт Пенсионного фонда в личном кабинете es.pfrf.ru или на портале gosuslugi.ru.



В соответствии с Указом президента РФ от 7 апреля 2020 года данная ежемесячная выплата устанавливается с апреля по июнь на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы.



Дополнительная финансовая поддержка семей предоставляется из федерального бюджета. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.



Всего в Прикамье на выплату 5 тысяч рублей имеют право более 47 тысяч семей.

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