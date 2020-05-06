Пермь: новости дня
13:43 | 7.05.2020
Глава Пермского края поздравил жителей с Днем Победы
Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с юбилеем Великой Победы!
Ровно 75 лет назад долгожданное слово «Победа» облетело все линии фронта, каждый уголок нашей огромной Родины, было увековечено на стенах рейхстага. Это была общая Победа – каждого, кто героически сражался на передовой, самоотверженно трудился в тылу, заботился о провизии для фронта, спасал раненых. Всех, кто навсегда остался на полях сражений и кто дошел до Берлина.
Пермский край внес неоценимый вклад во всенародную Победу – на фронте и в тылу. Более полумиллиона земляков отважно били врага, каждый третий из них, к сожалению, не вернулся. Наши территории работали на мощь армии: Пермь отправляла на фронт пушки, авиадвигатели, бронекатера, порох. Лысьва – каски, Кунгур – сапоги, Нытва – лопаты и фляжки, Кизел – уголь, Краснокамск – нефть, Чусовой – металлургическую продукцию, Верхнекамье – химическую.
К нам, в тыл, было эвакуировано более 120 заводов и свыше 400 000 ленинградцев из блокадного кольца. Мы помогли сохранить культуру северной столицы, радушно встретив фонд Русского музея, Мариинский театр, хореографическое училище. У нас работали крупные госпитали, а медуниверситет готовил врачей для фронта.
Дорогие ветераны! У вашего подвига – нет срока давности. Спустя 75 лет память о войне и ее героях живет в каждом доме, в каждом семье.
И это действительно так – каждый год 9 мая люди разных поколений объединяются, чтобы сказать вам бесконечное спасибо. В вашу честь проходят парады. А погибшие герои оживают в колоннах Бессмертного полка. В этот день никто не сдерживает эмоций – и радости, и слез.
В этот день мы все вместе – вы, наши победители, и мы, ваши потомки. Так было и так будет. И, несмотря на сегодняшнюю ситуацию в стране, когда приходится отмечать праздник дома, ничто не помешает нам поздравить наших ветеранов с Днем Победы. Ничто не помешает гордиться вами, достать семейные альбомы и вспомнить родных, кого уже нет рядом.
Позже мы обязательно проведем парад и все торжества – на самом достойном уровне. Так, как вы этого заслуживаете.
Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за Победу. Вы воевали за мирную жизнь, за свободную и независимую страну, за наше будущее и будущее наших детей! Мы, наследники Победы, будем всегда помнить, какой ценой вы этого добились. И, равняясь на вас, будем делать все, чтобы Россия оставалась сильным и процветающим государством, а наши дети – счастливыми и благодарными вам.
С праздником, земляки! С днем Великой Победы!
Глава Пермского края Д.Н. Махонин
© «Вечерние ведомости»
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