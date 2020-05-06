В Прикамье в рамках нацпроекта в этом году планируют высадить 4,5 тысячи гектаров леса

13:27 | 7.05.2020

Это на одну тысячу гектаров больше, чем в прошлом году.



В Пермском крае в рамках нацпроекта «Экология» в текущем году запланировано провести лесовосстановительные работы на площади 46,6 тысячи гектаров леса. Из них на площади 4,5 тысячи гектаров будет проведена посадка леса. Это на одну тысячу гектаров больше, чем в прошлом году.



На сегодня сотрудниками лесхозов и арендаторами лесных участков проведена посадка леса на площади 528 га, дополнение лесных культур проведено на площади 204 га, комбинированное лесовосстановление (сочетание на одном лесном участке естественного и искусственного способов восстановления леса. – Прим. ред.) - 63 га.



Работы начаты на территории Чайковского, Закамского, Кишертского, Очерского, Пермского лесничеств.



Отметим, что работы по охране, защите и воспроизводству лесов в регионе не прекращаются несмотря на введенный режим повышенной готовности. Специалистами соблюдаются все необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.



Кроме того, в 5 лесных питомниках Кишертского, Куединского, Осинского, Чайковского, Соликамского лесничеств приступили к выкопке посадочного материала для проведения весенних работ по посадке леса. Как отмечают в минприроды Пермского края, состояние посадочного материала, вышедшего из-под снега, удовлетворительное.



Всего на лесовосстановление, заготовку семян и закупку лесохозяйственной техники и оборудования в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным, выделено более 135 млн рублей.

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