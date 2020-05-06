Ежедневный прирост инфицированных коронавирусом в Прикамье – 3,8%

13:14 | 7.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 7 человек с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 19 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.



Как отмечает главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Кирилл Овчинников, количество пациентов, проходящих лечение на дому, увеличивается в связи с тем, что большинство из них – это молодые люди в возрасте до 45 лет. У большей части из них (около 2/3) инфекция протекает бессимптомно, и они легко ее переносят. То же самое касается их детей. Напомним, что в Пермском крае все зафиксированные случаи заболевания детей проходят в легкой форме. В лечении чаще всего нуждаются люди из группы риска - это лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 699, ежедневный прирост составил 3,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



Из 26 новых инфицированных - 11 мужчин, 15 женщин. Двое прибыли из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 16 человек, 8 человек в возрасте 45-65, 2 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших с ними лиц - под наблюдением специалистов.

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