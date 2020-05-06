Юрий Уткин: «Отдать дань уважения подвигу победителей – наш долг!»

12:54 | 7.05.2020

Депутаты Пермской городской Думы приняли участие в международной акции «Сад памяти». Акция организована Всероссийским добровольческим движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы. В рамках общественной инициативы будет высажено 27 миллионов деревьев по всей стране. Напомним, по официальным данным во время Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов наших соотечественников.



Руководитель общественного движения Ольга Амельченкова считает, что «Сад памяти» — это место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам. «Это не просто акция, а начало новой традиции. Каждый день к ней присоединяется все больше людей: волонтерские организации, общественные деятели, трудовые коллективы, актеры, спортсмены, политики», - подчеркивает она.



Акцию поддержали председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Дмитрий Федоров, Василий Кузнецов, Александр Колчанов и Сергей Захаров.



«Приближается наш самый главный, самый священный праздник ̶ День Победы. В этом году, к тому же, мы празднуем 75-ю годовщину Победы наших дедов и прадедов над фашистскими захватчиками. Почтить их память и отдать дань уважения подвигу победителей – наш долг», – подчеркнул Юрий Уткин. В рамках акции председатель Пермской городской Думы посадил две яблони – в память о своем деде Николае Уткине и деде супруги Василии Собянине. Оба они погибли на фронте.



«На нашем участке мы с семьей посадили гортензию в память о Петре Антоновиче Тарасове, деде моей супруги, который в военные годы трудился в тылу, в легкой промышленности, приближал победу нашей страны», – отметил Дмитрий Малютин.



Кроме того, депутаты поддержали и другие акции, приуроченные к юбилею Победы.



В округе депутата Олега Бурдина 9 мая будет проведен онлайн-концерт, посвященный Дню Победы. Трансляция пройдет на сайте ДК «Искра» и страницах «Вконтакте».



Общественной приемной депутата Пермской городской Думы Евгения Глезмана организована акция «Экология души. Память победителей». Учащиеся учебных заведений Орджоникидзевского района сняли персональные видеопоздравления для ветеранов. С 4 мая их можно посмотреть в официальной группе в «Вконтакте».



Также депутаты готовят подарочные сувениры с открытками для ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Разносить их планируют после упрощения режима самоизоляции в регионе.

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