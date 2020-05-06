В Пермском крае подтверждено 26 случаев коронавируса

12:49 | 7.05.2020

На 7 мая за сутки в Прикамье выявлено 26 случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 699.



За сутки в крае выписаны из больниц 43 выздоровевших пациента. Всего излечились 273 человека.



Скончался пациент с подтвержденным COVID-19. У 69-летнего мужчины было тяжелое онкологическое заболевание, именно оно стало основной причиной смерти. Всего в Прикамье умерли 18 человек с подтвержденным коронавирусом, из них десять умерли от COVID-19, восемь – от других заболеваний.



В России за сутки зафиксирован 11231 случай коронавируса, всего их стало 177160.

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