В Прикамье разрешат мероприятия к юбилею Победы до 5 участников

20:04 | 6.05.2020

Оперштаб по противодействию коронавирусу утвердил изменения в указ губернатора об ограничительных мерах. Они предполагают возможность проводить культурные памятные мероприятия, приуроченные к празднованию 75-й годовщины Победы, с числом участников до 5 человек и обязательным наличием средств индивидуальной защиты.



«Это благое дело: День Победы – святой праздник. Мы должны иметь возможность почтить память наших героев и поздравить ветеранов. При этом давайте не будем забывать о социальной безопасности. Поручаю минкульту совместно с минсоцем предусмотреть выдачу масок. В фонде по борьбе с коронавирусом они есть, благотворители нас поддерживают», – поставил задачу глава региона Дмитрий Махонин.



Отметим, 9 мая в Пермском крае не предусмотрено массовых мероприятий, не будет и традиционного салюта – план 75-летия Победы был скорректирован в условиях пандемии. Большинство мероприятий пройдет в онлайн-режиме.

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