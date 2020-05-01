Пермь: новости дня
15:39 | 6.05.2020
В Перми ежедневно проводится дезинфекция 85 мест концентрации пешеходов
Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции специалистами департамента дорог и благоустройства совместно с главами администраций районов был разработан единый план мероприятий по обработке мест наибольшей концентрации пешеходов. Соответствующее поручение дал глава Перми Дмитрий Самойлов в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где были рассмотрены вопросы, связанные с дезинфекцией улиц, подъездов многоквартирных домов и прилегающих территорий, общественного транспорта.
Подрядные организации, реализуя этот план, ежедневно обрабатывают крупные пересадочные узлы, в число которых входят район Центрального рынка, пересечение улицы Ленина с Комсомольским проспектом, Комсомольская площадь, пересечение улиц Ленина и Попова, район цирка, площадь Дружбы, станция «Пермь-2», район «Гознака» и другие. Общая площадь поверхностей 85 мест скопления пешеходов составляет 106,7 тысячи кв. метров, дезинфекция таких мест проведена уже более 80 раз. За месяц подрядные организации используют на улицах города примерно 32 тысячи литров специального дезинфицирующего средства.
Кроме того, для безопасности жителей города с 28 марта подрядчики ежедневно проводят мойку переходов, скамеек, урн, ограждений, бортового камня, остановок общественного транспорта, улично-дорожной сети специализированным моющим средством. Ежедневно подрядчики моют проезжую часть водой. Дополнительно обрабатываются входные группы банков, аптек, торговых центров. По договоренности с главными врачами еженедельно производится мойка территории и входных групп Пермской городской клинической больницы, Клинической медико-санитарной части №1, городских клинических больниц №4 и №5, родильного дома городской клинической больницы №7, краевой клинической инфекционной больницы.
© «Вечерние ведомости»
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