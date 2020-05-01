День Победы в Пермском крае: жители смогут принять участие более чем в ста событиях, не выходя из дома

15:09 | 6.05.2020

Учреждения культуры Пермского края продолжают подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Уже сегодня для жителей Прикамья сформирована программа мероприятий на 9 мая, которая затронет как телевизионный эфир, так и виртуальное пространство, интернет-ресурсы.



Специальные программы, посвященные празднованию 75-летия Победы, подготовили театры. Пермский академический Театр-Театр 9 мая в 19.00 организует трансляцию концерта-реквиема, посвященного Дню Победы, «Поминальная молитва». В программу вошли шедевры классической музыки, фольклорные произведения разных народностей, собранные и обработанные известным музыкантом Сергеем Старостиным, а также оригинальные танцевальные номера, документальная хроника, поэзия.



Также в этот день жители Прикамья смогут стать зрителями концертной программы «Песни военных лет» с участием ведущих артистов Пермского театра оперы и балета. А уже в 17:45 присоединиться к трансляции спектакля из архива Пермского ТЮЗа «Веселый солдат». Кроме того, в 20.00 Пермский театр «У Моста» покажет веселую лирическую комедию «Зурикела» о приключениях деревенского парня Зурико по роману выдающегося грузинского писателя Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион».



Разнообразную программу для своих зрителей в День Победы представят и муниципальные театры. Березниковский драматический театр 9 мая в 17.00 покажет онлайн-спектакль «Между строк». А артисты Драматического театра «Бенефис» для детей и молодежи не только прочитают письма фронтовиков, но и поведают историю Березниковского драматического театра в годы войны и о работе эвакуированного в Березники Ленинградского ТЮЗа. Затем в 18.00 на своем YouTube-канале театр устроит трансляцию спектакля «Не покидай меня».



Пермская филармония также присоединится к виртуальным мероприятиям. В 11.00 марафон трансляций откроет совместный концерт «Хорус-квартета» и Пермского губернского оркестра «За нашу Победу!». Затем пермяки услышат сразу несколько праздничных концертов: «Песни военных лет» в исполнении государственного академического симфонического оркестра им. Е.Ф. Светланова, «День Победы» с участием великого Дмитрия Хворостовского и знаменитую cимфонию № 7 «Ленинградская» До мажор Дмитрия Шостаковича, которая прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. В завершение дня зрители увидят трансляцию концерта оркестра русских народных инструментов Пермской краевой филармонии. Начало концерта в 19.00.



Одним из основных событий праздничного дня станет премьера документального фильма об Уральском добровольческом корпусе под названием «Дивизия черных ножей», снятого киноцентром «Пермская синематека». Напомним, съемочная группа провела масштабную работу по изучению архивов и фондов музеев края, в ленте будет использовано 100 единиц архивных материалов, 30 книг и 100 статей, 100 воспоминаний участников и заинтересованных лиц и порядка 400 фотографий. Премьера состоится на Едином региональном сайте, посвященном 75-летию Победы (https://pobeda.permkrai.ru/), 9 мая в 10:00.



Ожидают пермяков и новые выставочные проекты. Пермская государственная художественная галерея готовит к открытию новую виртуальную выставку «Плакат войны. Молотовские агитмастерские», которая представит архивные материалы о деятельности агитмастерских в Перми, Очере и Чермозе. В Пермском краеведческом музее будет дан старт циклу публикаций, посвященный личным историям жителей Пермского края. Публикации подготовлены на основе материалов 24 музеев Прикамья. А Исторический парк «Россия – моя история» представит ролик о культурной жизни в г. Молотове в период войны.



Ранее глава региона Дмитрий Махонин обозначил, что День Победы никто не отменял, крупнейшие события будут проведены в другие даты, а большая часть праздничных мероприятий и акций - переведены в онлайн: «Жители Пермского края должны даже при таких обстоятельствах почувствовать праздник, прежде всего я говорю о ветеранах, которые ценой здоровья и жизни добывали победу, – отметил Дмитрий Махонин. – Необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить запланированные мероприятия: украсить города, привести в порядок памятники, монументы, стелы, посвященные Победе. Нужно во всех территориях края провести ремонт знаковых улиц, носящих имена героев войны. Эту задачу никто не снимал».



Отметим, афиша онлайн-событий также включает мероприятия для детей. 9 мая 2020 года в 11.00 Центральная детская библиотека города Перми проведет V городской конкурс для детей и подростков, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Ко мне стихи приходят как друзья». Праздничные мероприятия для своих юных читателей организует и Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина. В 13.00 библиотека проведет виртуальную викторину «Что мы знаем о войне», во время которой родители вместе со своими детьми смогут пройти тест и проверить свои знания. А уже в 14.00 вся семья сможет погрузиться в атмосферу памятных военных лет и самостоятельно сделать «солдатский треугольник» - символ надежды на мастер-классе «Заветный фронтовой треугольник».



Завершить праздничный день пермяки смогут виртуальной прогулкой по «Маршруту Победы». Познакомиться с историей города Перми (в годы войны - город Молотов) в период Великой Отечественной войны и по-новому взглянуть на 75 городских зданий и предприятий, каждое из которых играло важную роль и имело свое значение в годы Великой Отечественной войны, можно уже сейчас на сайте https://pobeda.permkrai.ru/projects/marshrut-pobedy/.

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