Половина новых случаев коронавируса в Прикамье – без симптомов

12:51 | 6.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 13 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 12 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.



Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 673, ежедневный прирост составил 3,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



Из 25 новых инфицированных - 11 мужчин, 14 женщин. Один прибыл из Дербента и еще один из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 9 человек, 10 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.



Новые случаи заболевания выявлены в четырех территориях Пермского края: 17 – в городе Перми, шесть – в Пермском районе, по одному случаю в Краснокамске и Соликамске.

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