В Перми обновят 120 тысяч квадратных метров дорожной разметки

12:47 | 6.05.2020

Работы ведутся во всех районах города. На наиболее оживленных дорогах перекрестках наносят износостойкий термопластик. Подрядчики будут поддерживать и обновлять разметку в течение всего сезона.



Общая площадь наносимой разметки в городе составляет 120 тысяч кв. метров, в том числе – 55 тысяч кв. метров лакокрасочными материалами и 65 тысяч кв. метров термопластиком. Последний имеет ряд преимуществ – он является более долговечным, чем другие материалы. Термопластик хорошо выдерживает воздействия механического рода, разные погодные условия и скачки температурного режима. Его используют в основном на магистральных дорогах и пешеходных переходах с наибольшей востребованностью. Кроме того, для повышения безопасности жителей города большая часть пешеходных переходов выполнена в наиболее контрастном бело-желтом исполнении.



Как сообщили в администрации Ленинского района, значительный объем работ проведен на улице Ленина, обновлена разметка на Комсомольском проспекте, улицах Петропавловской, Куйбышева, Луначарского. В Свердловском районе рабочие нанесли разметку на улицах Сибирской, Полины Осипенко, Красноармейской. Как рассказали в администрации Свердловского района, на некоторых улицах разметка нанесена частично, но в ближайшее время работы будут завершены полностью. В Дзержинском районе нанесена разметка на развязке около железнодорожного вокзала «Пермь-2».



В Индустриальном районе в ближайшее время приступят к нанесению разметки термопластиком на шоссе Космонавтов. После этого работы продолжатся на других улицах района. В Кировском районе разметку термопластиком в первую очередь делают на пешеходных переходах. Работы уже проведены на улицах Генерала Панфилова, Победы, Богдана Хмельницкого, идут работы на улице Ласьвинской.



В Мотовилихинском районе обновили разметку на бульваре Гагарина, переходе от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе, улицах КИМ, Юрша, Уинской, Циолковского. Работы ведутся преимущественно в ночное время. В администрации Орджоникидзевского района сообщили, что везде нанесена разметка по центру проезжей части, проводятся работы по нанесению разметки на пешеходных переходах во всех микрорайонах, на улицах Академика Веденеева, Лянгасова, Бушмакина, Генерала Доватора, Соликамской, на плотине Камской ГЭС



Напоминаем, что подрядные организации обязаны поддерживать и обновлять разметку до конца сезона летнего содержания, то есть до конца октября. Специалисты Пермской дирекции дорожного движения регулярно проверяют состояние разметки и дорожных знаков на дорогах города. Если разметка плохо различима, подрядной организации выдаются предписания на устранение нарушений.

© «Вечерние ведомости»