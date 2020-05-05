В Прикамье выявлено 25 случаев COVID-19

12:41 | 6.05.2020

На 6 мая за сутки в регионе зафиксировано 25 случаев коронавирусной инфекции, общее количество достигло 673.



За сутки выписаны из больниц 12 выздоровевших. Число излечившихся от коронавируса в Пермском крае достигло 230.



Одна пациентка умерла. У 53-летней женщины было тяжелое эндокринное заболевание. Всего в крае скончались 17 инфицированных коронавирусом.



В России за сутки подтверждено 10559 случаев COVID-19, всего их стало 165929.

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