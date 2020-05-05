Жители Прикамья вернутся с вахты на якутском месторождении до конца этой недели

12:29 | 6.05.2020

По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина началась подготовка к доставке домой около 135 наших земляков, работающих вахтовым методом в Якутии на Чаяндинском нефтегазовом месторождении.



Возвращать вахтовиков будут двумя авиабортами, с соблюдением всех мер предосторожности. Первым бортом доставят работников с подозрением на коронавирусную инфекцию. В специально оборудованном в аэропорту месте будет происходить их осмотр и дальнейшая маршрутизация: вахтовики с признаками ОРВИ будут доставлены в больницы Перми, а с бессимптомным протеканием болезни – в одну из краевых обсерваций. Вторым бортом доставят работников, у которых не выявлен COVID-19. Они пройдут обязательную двухнедельную обсервацию и повторную проверку на наличие коронавирусной инфекции.



Планируется, что земляки будут возвращены на родину уже до конца этой недели. Как подчеркнул Дмитрий Махонин, в полете и при нахождении на обсервации они должны быть обеспечены всем необходимым, а сотрудники различных ведомств, занимающиеся их «эвакуацией», средствами индивидуальной защиты. Места их предварительного осмотра и автобусы пройдут обязательную дезинфекцию.



Также по поручению главы региона для вахтовиков начала работать горячая линия психологической поддержки: 8-800-2008-911.



Напомним, в доставке вахтовиков домой участвует сразу несколько министерств и ведомств (ГУ МВД по Пермскому краю, краевое управление Роспотребнадзора, минздрав, минтранс и минтербез), а также вице-премьеры, курирующие блоки ЖКХ и здравоохранения. Поддержку в авиатранспортировке окажут структуры «Газпрома».



Глава региона и главный санитарный врач Прикамья находятся в постоянном контакте с коллегами из Республики Якутия. С начала пандемии это будет самая крупная единовременная операция по доставке земляков домой.

© «Вечерние ведомости»