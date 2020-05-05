Неделя в Перми будет по-летнему теплой

12:23 | 6.05.2020

Сейчас в столице Прикамья 21 градус, солнечно. Сегодня, 6 мая, днем в Перми будет около 22°C, ночью – 11°C.



Такая же температура сохранится завтра. В пятницу, 8 мая, воздух прогреется до 24°C. В выходные, по предварительным прогнозам, еще немного потеплеет.

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