Ежедневный прирост инфицированных в Прикамье – 2,8%

13:14 | 5.05.2020

По данным Роспотребнадзора, большая часть выявленных на 5 мая заболевших коронавирусом не имеют симптомов ОРВИ.



Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 3 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 15 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.



Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 648, ежедневный прирост составил 2,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



Из 18 новых инфицированных - 8 мужчин, 9 женщин, 1 ребёнок. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 8 человек, 4 человека в возрасте 45-65, 5 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.

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