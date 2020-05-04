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13:00 | 5.05.2020

В Перми для ремонта теплосети закрыт перекресток Советской и Газеты «Звезда»

Начинаются ремонтные работы на тепловых сетях на перекрестке улиц Газеты «Звезда» и Советской. Для проведения работ здесь с 5 мая закрывается проезд автотранспорта.

ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») начала техническое перевооружение более 600 метров трубопровода диаметром 500 мм на улице Газеты «Звезда» в конце апреля и проводит его в 2 этапа. На первом этапе перекладывается тепломагистраль от улицы Монастырской до улицы Советской.

На втором этапе работ будет обновлен участок сети от улицы Советской до улицы Петропавловской.

Полностью техническое перевооружение тепломагистрали завершится в конце июня. Проект является продолжением работ прошлых лет, когда на улице Газеты «Звезда» была смонтирована новая тепломагистраль на участке от улицы Пермской до улицы Петропавловской.

От участка магистрали на улице Газеты «Звезда» зависит надежная подача отопления и горячей воды в более чем 500 домов жителей Ленинского района Перми. Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2020-2021 годов. В 2020 году, в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в Перми будет заменено порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.

© «Вечерние ведомости»

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