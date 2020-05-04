Парковки в центре Перми будут бесплатными до 12 мая

12:55 | 5.05.2020

В соответствии с Указом президента Российской Федерации, дни с 30 марта по 30 апреля были объявлены нерабочими, после было объявлено о продлении нерабочих дней на 6, 7, 8 мая – таким образом, парковки в центре для жителей Перми будут бесплатными до 12 мая.



Система платных парковок предполагает, что парковочные места можно занимать бесплатно в выходные и праздничные дни. Действие абонементов продлится.



Напомним, система платных парковок в Перми была ведена для того, чтобы решить проблему беспорядочной парковки на улицах города и создать возможность удобного передвижения пешеходов и транспортных средств. За 3 года работы системы платных парковок в Перми удалось существенно разгрузить центр города, повысить оборот парковочных мест, а также сократить их дефицит.

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