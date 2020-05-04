В Пермском крае за сутки подтверждено 18 случаев коронавируса

12:49 | 5.05.2020

На 5 мая за последние сутки в Прикамье зафиксировано 18 новых случаев коронавируса, всего их стало 648. Выписаны 11 пациентов, всего выздоровели 218 прикамцев.



В России за сутки выявлено 10102 новых случая COVID-19, общее количество заболевших достигло 155370. Выздоровели с начала пандемии 19865 человек, умер – 1451 человек.

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