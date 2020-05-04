Пермский край присоединяется к всероссийской акции «Окна Победы»

11:12 | 5.05.2020

Жители Прикамья могут принять участие в массовой всероссийской акции «Окна Победы» – украсить свои квартиры или дома рисунками и словами благодарности ветеранам. Фотографией своего творчества можно поделиться в любой из социальных сетей с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ и она будет автоматически добавляться на официальный сайт акции.



Создатели акции предлагают, например, сделать всей семьей рисунок, вырезать из бумаги красные гвоздики или георгиевские ленты, использовать трафареты или стикеры. Конечно, важны и фотографии из семейных архивов, публикации с воспоминаниями, выдержки из художественных произведений или любая символика праздника! Словом, все зависит от вашей фантазии. Украсить можно свое окно, чтобы ваше творчество увидели прохожие. Или другое место в квартире – дверь, комнату, стол или балкон. Не забудьте поделиться своим творчеством в соцсетях с хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.



Не менее интересно будет, если вы поделитесь видео самого процесса украшения. Во время рисования вы можете рассказать, что значит для вашей семьи праздник 9 Мая, сказать спасибо своим бабушкам и дедушкам. Семьи, у которых сохранились награды и письма предков, также могут показать их в своем ролике для соцсетей.



Отметим, что в помощь организаторы предлагают готовые изображения для печати и дальнейшего самостоятельного творчества, которые можно использовать как аппликации или трафареты. Найти их можно на странице проекта https://год2020.рф/окнапобеды.



Помимо Пермского края, «Окна Победы» можно будет увидеть в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Кемерове, Самаре, Ставрополе, Орле, Элисте и других городах России. Предполагается, что флешмоб позволит объединить сотни тысяч человек по всей стране.

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