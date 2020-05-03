 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

16:16 | 4.05.2020

В Перми завершается отопительный сезон

Подача отопления в городе завершается 4 мая. Соответствующее постановление подписал глава Перми Дмитрий Самойлов. С этого момента теплоснабжающие организации города должны приступить к последовательной остановке оборудования.

Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с установлением теплой погоды, 4 мая температура воздуха составила 16 градусов, в ближайшее время температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. Управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны информировать жильцов об окончании отопительного сезона и отключении систем отопления. При этом всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов.

Сейчас коммунальные службы уже приступили к подготовке к следующему отопительному сезону. Учреждения образования, здравоохранения, управляющие компании и ТСЖ формируют графики проведения ремонтных работ. Сразу же после перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка теплопроводов на механическую плотность и прочность, необходимая для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики «опрессовок» согласованы и направлены ресурсоснабжающими организациями в районные администрации, УК и ТСЖ.

Как пояснили в Пермском филиале ПАО «Т Плюс», повышение надежности работы городских тепловых систем будет осуществляться в ходе замены устаревших участков трубопроводов. В межсезонье пройдут ремонтные работы на улицах Газеты Звезда, Полины Осипенко, Революции и Островского. Также замены участков трубопроводов произведут на улицах Солдатова, Чайковского и в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко, Чистопольской, Сивашской. Всего в Перми в этом году планируется заменить порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.

Отопительный сезон 2019-2020 года прошел в штатном режиме. В режиме оперативного реагирования отрабатывались заявки по технологическим нарушениям. Перебоев в обеспечении коммунальными ресурсами объектов жилищного фонда и соцкультбыта выше нормативного времени не зафиксировано.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:42 | 4.05.2020
Полицейские продолжают проводить профилактические рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции

17:28 | 4.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге снова упал до 2,5 баллов

17:11 | 4.05.2020
Из-за обещанных президентом денег бригады скорой помощи в Нижнем Тагиле поделили на «коронавирусные» и не очень

17:05 | 4.05.2020
За последние сутки в Свердловской провели 5758 исследований проб на коронавирус

16:16 | 4.05.2020
В Перми завершается отопительный сезон

16:14 | 4.05.2020
Состав екатеринбургского ХК «Автомобилист» пополнили два новых игрока

16:05 | 4.05.2020
Акция «Георгиевская ленточка» в Пермском крае пройдет в онлайн-режиме

16:03 | 4.05.2020
В Перми на год раньше начнется расселение 796 человек из аварийного жилья

15:56 | 4.05.2020
Этой ночью свердловчане смогут увидеть в небе метеоритный поток

15:55 | 4.05.2020
Туристам в Прикамье необходимо информировать о своем маршруте краевую службу спасения

15:53 | 4.05.2020
В Прикамье зафиксировано 35 новых случаев COVID-19

15:37 | 4.05.2020
Корпуса Демидовской больницы в Нижнем Тагиле отремонтируют за полтора миллиона рублей

14:49 | 4.05.2020
В Нижнем Тагиле задержали лжеминёра, сообщившего о минировании городского техникума

14:27 | 4.05.2020
Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

13:52 | 4.05.2020
Шарташский лесопарк в Екатеринбурге закрыли на обработку от клещей

13:35 | 4.05.2020
Врачи-инфекционисты из Асбеста получили 500 комплектов защитной одежды

13:08 | 4.05.2020
Число заражённых коронавирусом в РФ выросло на 10 581

12:56 | 4.05.2020
Ещё у 53 человек в Свердловской области подтвердился коронавирус

12:19 | 4.05.2020
Свердловские спасатели ловят нарушителей противопожарного режима с помощью дрона

11:24 | 4.05.2020
В Екатеринбурге из-за пожара в девятиэтажном доме были эвакуированы 23 человека

10:28 | 4.05.2020
Часть исторической мельницы в Екатеринбурге превратили в детский сад

09:47 | 4.05.2020
Ежегодный марш радистов в Екатеринбурге пройдет в «Яндекс-картах»

03.05.2020

21:57 | 3.05.2020
10 человек эвакуировали в Екатеринбурге из горящего дома

21:11 | 3.05.2020
ХК «Автомобилист» подписал контракт со Станиславом Бочаровым

20:22 | 3.05.2020
Снижение ставки ЕНВД и другое: ответы Евгения Куйвашева на вопросы свердловчан

19:08 | 3.05.2020
Ural Music School запускает онлайн курс для молодых музыкантов

18:44 | 3.05.2020
На Среднем Урале провели 5 722 исследований проб на коронавирус

17:42 | 3.05.2020
Жителей Прикамья приглашают исполнить «Вальс Победы»

17:05 | 3.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге достиг 3,1

комментариев: 1

17:00 | 3.05.2020
Скандал в «Обуховском»: юрист обвиняет свердловский минздрав в нарушении карантинных мер

16:09 | 3.05.2020
В Пермском крае выявлено 39 новых случаев коронавируса

15:59 | 3.05.2020
На Среднем Урале потеплеет до + 26 градусов

14:29 | 3.05.2020
«Уральские авиалинии» доставили из Таиланда 14 свердловчан

14:05 | 3.05.2020
Состав свердловского «Автомобилиста» пополнил Алексей Макеев

13:35 | 3.05.2020
За сутки в России выполнили 174 тыс. тестов на коронавирус

13:24 | 3.05.2020
Названа ещё одна причина высокой смертности от COVID-19

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 