В Перми завершается отопительный сезон

16:16 | 4.05.2020

Подача отопления в городе завершается 4 мая. Соответствующее постановление подписал глава Перми Дмитрий Самойлов. С этого момента теплоснабжающие организации города должны приступить к последовательной остановке оборудования.



Решение о завершении отопительного сезона принято в связи с установлением теплой погоды, 4 мая температура воздуха составила 16 градусов, в ближайшее время температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. Управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны информировать жильцов об окончании отопительного сезона и отключении систем отопления. При этом всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов.



Сейчас коммунальные службы уже приступили к подготовке к следующему отопительному сезону. Учреждения образования, здравоохранения, управляющие компании и ТСЖ формируют графики проведения ремонтных работ. Сразу же после перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка теплопроводов на механическую плотность и прочность, необходимая для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики «опрессовок» согласованы и направлены ресурсоснабжающими организациями в районные администрации, УК и ТСЖ.



Как пояснили в Пермском филиале ПАО «Т Плюс», повышение надежности работы городских тепловых систем будет осуществляться в ходе замены устаревших участков трубопроводов. В межсезонье пройдут ремонтные работы на улицах Газеты Звезда, Полины Осипенко, Революции и Островского. Также замены участков трубопроводов произведут на улицах Солдатова, Чайковского и в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко, Чистопольской, Сивашской. Всего в Перми в этом году планируется заменить порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.



Отопительный сезон 2019-2020 года прошел в штатном режиме. В режиме оперативного реагирования отрабатывались заявки по технологическим нарушениям. Перебоев в обеспечении коммунальными ресурсами объектов жилищного фонда и соцкультбыта выше нормативного времени не зафиксировано.

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