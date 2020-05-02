Жителей Прикамья приглашают исполнить «Вальс Победы»

17:42 | 3.05.2020

Впервые «Вальс Победы» состоится в онлайн-формате, а это значит, что его участником сможет стать каждый житель региона.



В этот День Победы Пермский край в шестой раз присоединится к всероссийской акции «Вальс Победы». За это время «Вальс Победы» стал по-настоящему народным. Сложно сказать, сколько людей участвовало в этой акции за всю историю ее существования. Но только в прошлом году «Вальс Победы» танцевали более 40 тысяч жителей Прикамья из 130 населенных пунктов края.



Акция проводится в двух форматах. Первый – фото. Участникам нужно зайти на сайт https://pobeda59.ru в раздел «Флэшмоб #вальспобеды75» и следовать прописанной там инструкции. Полученную фотографию опубликовать на своей странице в соцсети с хештегами #ВальсПобеды75, #майскийвальс, #ятанцуювальспобеды и #ВальсПобедыПрикамье. С 5 мая в официальной группе «Губернии» ВК https://vk.com/permdnt будут публиковаться фотографии участников. Кроме того, все они появятся на сайте pobeda59.ru.



Если вы выбрали в качестве формата участия видео, вам нужно зайти на сайт https://pobeda59.ru в раздел «Акция «Вальс Победы» и записать видео вашего танца под песню «Майский вальс». После чего ролик также необходимо разместить на вашей странице в соцсети с хештегами #ВальсПобеды75, #ятанцуювальспобеды, #майскийвальс и #ВальсПобедыПрикамье. Лучшие работы войдут в итоговый ролик Пермского дома народного творчества, который появится в сети 9 мая 2020 года. Также ролики, размещенные в соцсетях, будут опубликованы на официальном сайте pobeda59.ru.



Композицию этого года, «Майский вальс», а также онлайн-уроки по вальсированию в домашних условиях вы можете найти на сайте https://pobeda59.ru. В официальной группе «Губернии» ВК - ежедневно обновляемая информация по юбилейной акции.



Организатор акции «Вальс Победы»: ПДНТ «Губерния» при поддержке министерства культуры Пермского края.

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