Пермь: новости дня
16:09 | 3.05.2020
В Пермском крае выявлено 39 новых случаев коронавируса
Из 39 новых случаев девять пациентов лечатся в больнице, 29 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, один случай зафиксирован посмертно. Новые заболевшие – это 24 мужчины, 11 женщин и три ребенка. Два человека приехали из Москвы, остальные контактировали с заболевшими в Пермском крае.
За сутки умер один пациент, имевший COVID-19, - он имел онкологическое заболевание на 4 стадии и лечился в «РЖД-Медицина». Всего в Прикамье зафиксировано 16 летальных исходов пациентов, у которых был обнаружен коронавирус.
© «Вечерние ведомости»
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