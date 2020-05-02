В Пермском крае выявлено 39 новых случаев коронавируса

16:09 | 3.05.2020

На 3 мая за сутки в Прикамье зафиксировано 39 случаев COVID-19, общее число заразившихся достигло 595, ежедневный прирост – 7%.



Из 39 новых случаев девять пациентов лечатся в больнице, 29 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, один случай зафиксирован посмертно. Новые заболевшие – это 24 мужчины, 11 женщин и три ребенка. Два человека приехали из Москвы, остальные контактировали с заболевшими в Пермском крае.



За сутки умер один пациент, имевший COVID-19, - он имел онкологическое заболевание на 4 стадии и лечился в «РЖД-Медицина». Всего в Прикамье зафиксировано 16 летальных исходов пациентов, у которых был обнаружен коронавирус.

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