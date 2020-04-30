В Перми началась реконструкция улицы Карпинского

16:47 | 1.05.2020

Подрядчик вышел на объект на 10 дней раньше планируемых сроков и начал подготовительные работы – устройство строительного городка и временных объездов, установку временных дорожных знаков. Движение на участке от улицы Свиязева до улицы Советской Армии будет ограничено с 11 мая.



Действующий в городе режим самоизоляции и связанное с ним снижение автомобильного трафика позволяют начинать масштабные ремонты дорог раньше запланированных сроков. Например, раньше срока подрядчик начнет работы по установке стрелочных переводов на перекрестке улиц Сибирской и Революции.



Реконструкция улицы Карпинского – это масштабный проект, реализация которого была запланирована с 11 мая. Подрядчик начал работы на 10 дней раньше – уже 1 мая.



Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, сначала он выполнит подготовительные работы: обустройство строительного городка и строительной площадки, восстановление разбивки трассы, обследование инженерных сетей совместно с их собственниками, установку временных дорожных знаков, устройство временных дорог и объездов. Также в ходе подготовительных работ будет проведено обследование деревьев и кустарников, которые попадают в зону производства работ, составлены акты. Будут выполнены компенсационные посадки.



С 00:00 11 мая подрядная организация приступит к работам, требующим ограничения движения. С этого момента до 30 октября будет временно ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Карпинского от улицы Свиязева до улицы Советской Армии. Движение будет осуществляться по двум полосам – по одной в каждом направлении.



Подрядчику ООО «ТехДорГрупп» поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.



Напомним, в результате реконструкции будет выполнено расширение до 4 полос движения, а также строительство круговой развязки улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской.

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