В Прикамье выявлено 24 новых случая COVID-19

13:37 | 1.05.2020

На 1 мая за последние сутки в Пермском крае зафиксировано еще 24 случая коронавируса, общее количество заболевших – 524, ежедневный прирост – 4,8%.



Из вновь выявленных девять человек лечатся в больнице, 13 – без симптомов, изолированы дома, два случая коронавируса установлены посмертно. 22 новых пациента – это 13 женщин, четыре мужчины, пятеро детей.



Выздоровели за последние сутки 15 прикамцев, всего с начала пандемии в регионе излечились от коронавируса 106 человек.



За сутки зафиксированы три смерти. Минздрав поясняет, что пациенты поступили в больницы в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней пневмонией и сопутствующими заболеваниями, обусловленными возрастом. Еще одна пациентка, 77 лет, имела тяжелое онкологическое заболевание, оно и стало основной причиной смерти. Всего в Прикамье умерли 12 человек, у которых был обнаружен коронавирус, из них четверо – не от COVID-19.



В России за сутки подтверждено 9733 новых случая коронавирусной инфекции, из них 3561 – в Москве. Общее количество зарегистрированных случаев в стране достигло 114431, 13220 человек выздоровели.

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