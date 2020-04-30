Пермь: новости дня
13:37 | 1.05.2020
В Прикамье выявлено 24 новых случая COVID-19
Из вновь выявленных девять человек лечатся в больнице, 13 – без симптомов, изолированы дома, два случая коронавируса установлены посмертно. 22 новых пациента – это 13 женщин, четыре мужчины, пятеро детей.
Выздоровели за последние сутки 15 прикамцев, всего с начала пандемии в регионе излечились от коронавируса 106 человек.
За сутки зафиксированы три смерти. Минздрав поясняет, что пациенты поступили в больницы в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней пневмонией и сопутствующими заболеваниями, обусловленными возрастом. Еще одна пациентка, 77 лет, имела тяжелое онкологическое заболевание, оно и стало основной причиной смерти. Всего в Прикамье умерли 12 человек, у которых был обнаружен коронавирус, из них четверо – не от COVID-19.
В России за сутки подтверждено 9733 новых случая коронавирусной инфекции, из них 3561 – в Москве. Общее количество зарегистрированных случаев в стране достигло 114431, 13220 человек выздоровели.
© «Вечерние ведомости»
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