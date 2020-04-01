Пермь: новости дня
18:30 | 30.04.2020
В Пермском крае начал работать Навигатор МСП
На сайте губернатора и правительства Пермского края начал работать интерактивный Навигатор по мерам поддержки индивидуальных предпринимателей и бизнеса https://www.permkrai.ru/msp/. Сервис представлен бизнес-сообществу на совместном заседании штаба по координации оперативных мер поддержки экономической стабильности и Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.
Глава региона Дмитрий Махонин обозначил, что Навигатор МСП – то «единое окно» получения актуальной информации по мерам поддержки, о котором представители бизнеса просили на предыдущем совещании. «На сегодня мер поддержки для бизнеса разработано действительно немало – и на федеральном, и на региональном уровне. Плюс практически каждый день меняется нормативка. Предпринимателям сложно разобраться во всех нововведениях и понять, на каком ресурсе можно найти достоверный и актуальный документ или информацию, которыми можно руководствоваться. Чтобы помочь бизнесу ориентироваться в предложениях и условиях предоставления помощи, поручал минэкономразвития совместно с министерством информационного развития разработать «единое окно», – обозначил Дмитрий Махонин.
Как пояснил министр экономического развития Максим Колесников, Навигатор разработан в помощь самозанятым, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Чтобы получить персонализированный ответ по мерам поддержки и льготам, необходимо ответить на вопросы об организационно-правовой форме деятельности и параметрах бизнеса. Также Навигатор даст ответ по непосредственному исполнителю мер поддержки – в какое ведомство необходимо направить заявление (если оно требуется), в какой форме и в какие сроки заявитель может воспользоваться льготой, субсидией или выплатой.
В Навигаторе заложена информация не только по налоговым послаблениям, но и, например, по кредитным каникулам, вопросам отсрочки арендной платы, прямых выплат из бюджета, материальной помощи сотрудникам организаций пострадавших отраслей.
Все ответы, полученные в рамках запросов на новом ресурсе, подкреплены соответствующими нормативно-правовыми документами, принятыми на федеральном и региональном уровне. Законодательная база, размещенная на портале, будет постоянно обновляться, соответственно, посетители Навигатора МСБ смогут пользоваться самой оперативной информацией.
Также для посетителей нового онлайн-ресурса предусмотрена справочная информация в формате ответов на часто задаваемые вопросы. Кроме этого, пользователи Навигатора смогут в онлайн-режиме задать свои вопросы экспертам.
© «Вечерние ведомости»
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