Дачники Прикамья могут купить семена и рассаду с доставкой

16:31 | 30.04.2020

Предприниматели Прикамья продолжают адаптироваться к новой реальности. В условиях самоизоляции агрофермы региона перестроили бизнес и освоили новый способ продажи продукции.



Например, «Агрофирма Усадьба» запустила доставку рассады и антикризисную линейку саженцев овощей, семян и посадочных материалов.



Агрофирма выращивает саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур в посёлке Фролы, деревнях Горбуново и Сибирь. Там на девяти гектарах растёт жимолость, малина, крыжовник и смородина, построены теплицы, где готовят рассаду.



С начала режима самоизоляции компания увеличила поток клиентов через сайт и социальные сети. Если раньше оттуда поступали 1-2 заказа в день, то сейчас до 10 в сутки. Стало больше заказов из края – Полазны, Добрянки и других территорий.



«Пришлось перестроить доставку рассады. Теперь принимаем заявки, комплектуем наборы и раздаем в пяти наших магазинах в разных районах города, чтобы люди могли получить посадочные материалы ближе к дому, на месте организуем бесконтактную передачу продукции. Скоро выйдем на фермерские ярмарки», – говорит основательница фирмы Галина Толстова.



По словам сельхозпроизводителя, в этом году прирост по отгрузке семян в торговые сети увеличился на 200 тысяч рублей. Так, например, торговая сеть «Семья» включила продукцию агрофирмы в свою программу «Домой доставим».

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