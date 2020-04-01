В Перми пройдет «Олимпиада по физике – Фотоника»

16:00 | 30.04.2020

4-я краевая олимпиада по физике будет проходить с 1 по 3 мая в режиме онлайн. К участию приглашаются учащиеся 10-11 классов школ города.



Организаторами олимпиады выступают ПАО «Пермская научно-производственная компания», факультет прикладной математики и механики ПНИПУ, политехническая школа №93 «Фотоника», детский технопарк «Кванториум Фотоника». Победители и призеры олимпиады будут награждены почетными грамотами и ценными призами, а также получат право на начисление до 5 дополнительных баллов к баллам ЕГЭ при поступлении на все направления ПНИПУ, кроме направлений гуманитарного факультета.



Олимпиада по физике будет проходить заочно в интерактивном дистанционном режиме с 1 по 3 мая на базе платформ Google в один тур: ребятам предстоит решить задачи по физике прикладного характера, отражающие специфику приборостроительной компании. Ссылка на задания олимпиады будет опубликована 1 мая в 9:00 в группе «ВКонтакте» школы-организатора https://vk.com/sosh93_photonics. Решения и ответы на предложенные задания принимаются до 00:00 3 мая в виде фотографий или сканкопий посредством выданной совместно с заданиями ссылкой на ресурс Google-формы.



Организаторы отмечают, что главная цель олимпиады – выявление и развитие у учащихся, ориентированных на поступление в ведущие технические высшие учебные заведения страны, творческих способностей, а также содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования.

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