В Перми для дачников скорректированы некоторые автобусные маршруты

15:41 | 30.04.2020

Часть рейсов автобуса №65 будет следовать до кооператива «Сосновый бор», а маршрут №39 стал в круглогодичном режиме следовать до Ласьвинских хуторов.



Автобус №65 «Березовая роща – Садовая – кооператив «Сосновый бор» является одним из маршрутов, который поменял путь следования согласно новой маршрутной сети. В течение года он следует укороченным маршрутом до остановки «Садовая» и осуществляет перевозку работников Пермского порохового завода до проходных предприятия. В дачный сезон часть рейсов в дневное время будет следовать до кооператива «Сосновый бор», утренние рейсы по-прежнему будут рассчитаны на сотрудников завода, следующих на работу.



Еще одним автобусным маршрутом новой сети, который предназначен для дачников, является маршрут №39 «микрорайон Оборино – Ласьвинские хутора». С 1 апреля этот автобус начал в круглогодичном режиме следовать до Ласьвинских хуторов.



Также в планах городских властей – организовать отдельные рейсы в летний период на автобусных маршрутах №14 «микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный» и №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» до железнодорожной станции «Пермь-1». Это будет сделано после отмены режима самоизоляции и возобновления движения электропоездов в обычном режиме.

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