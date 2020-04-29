«Т Плюс» выделяет более 100 млн рублей на помощь регионам

14:01 | 30.04.2020

ПАО «Т Плюс» перечислит 104 млн рублей в 16 регионов присутствия для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Средства будут направлены на закупку специализированного медицинского оборудования, дополнительное оснащение и поддержание деятельности больниц, их обеспечение антисептиками и средствами индивидуальной защиты.



Помощь получат во Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Ульяновской областях, республиках Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, Пермском крае. В ряде регионов «Т Плюс» также обеспечивает доставку горячего питания для медицинского персонала в рамках действующей в компании грантовой программы.



Ранее «Т Плюс» совместно с ГК «Ренова» приобрела для регионов присутствия 50 000 наборов для тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. Компания внимательно следит за потребностями территорий присутствия и продолжит оказывать им посильную поддержку.

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