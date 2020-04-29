В Прикамье будут проработаны варианты работы парикмахерских

13:35 | 30.04.2020

На заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции глава Прикамья Дмитрий Махонин попросил контрольно-надзорные ведомства к 4 мая проработать условия для возобновления деятельности салонов красоты и парикмахерских по всему краю.



«С такой просьбой обратилась краевая ассоциация предприятий этой сферы услуг, - отметил Дмитрий Махонин. - Считаю, при сохранении нынешней динамики прироста заболевших (менее 5 % в день) возможно разрешить работу салонов красоты и парикмахерских. Прошу Роспотребнадзор актуализировать регламенты соблюдения ими СанПиН, министерство информационного развития и связи обеспечить организацию электронной записи, создать интерактивную карту таких предприятий. Необходимо также обеспечить регулярную проверку салонов красоты и парикмахерских после их открытия на предмет реализации ими всех противоэпидемических мероприятий».



Решение о возобновлении работы предприятий этой сферы услуг будет рассмотрено на следующем заседании оперативного штаба 4 мая. Положительное решение возможно при условии отсутствия резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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