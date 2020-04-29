Роспотребнадзор Пермского края рассказал о новых случаях коронавируса

12:55 | 30.04.2020

В Пермском крае выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (6 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 13 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни). Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 500 – ежедневный прирост составил 3,9%. Этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



Всего под наблюдением врачей проходят лечение 400 человек (105 без симптомов – более 25%), выздоровел 91 человек, 9 умерли (у 3 человек диагноз был выявлен посмертно, смерть наступила от причин, не связанных с COVID-19).



Из 19 новых выявленных случаев - 9 мужчин, 8 женщин и 2 ребенка (1 мальчик и 1 девочка). Все они контактировали с заболевшими в Прикамье. Младше 45 лет - 3 человека, 8 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц - под наблюдением специалистов.



Из всех 500 инфицированных в Пермском крае примерно поровну представителей обоих полов. С начала распространения COVID-19 заразились 231 мужчина (46%), 234 женщины (47%) и 35 детей в возрасте до 14 лет (7%). Доля выздоровевших - 18%.

© «Вечерние ведомости»