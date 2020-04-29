Дети из малообеспеченных семей Прикамья будут получать продуктовые наборы до середины мая

12:48 | 30.04.2020

Соответствующее решение на заседании оперштаба принял глава региона Дмитрий Махонин.



Оперштаб по предотвращению распространения коронавируса в Прикамье принял решение по продлению выдачи продуктовых наборов малообеспеченным семьям в регионе.



Выдача продуктовых наборов – одна из дополнительных мер, принятых краевым правительством для поддержки наиболее уязвимых слоев населения в период самоизоляции. Сухие пайки в Прикамье получают более 160 тыс. человек. Это дети 3-7 лет и школьники из малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных и коррекционных школах, техникумах и колледжах, а также те, кто относится к льготным категориям в конкретном муниципалитете.



Кроме того, сельхозпредприятия Пермского края выступили с инициативой поддержать студентов техникумов и колледжей из малообеспеченных семей. Ранее продуктовые наборы выдавались только лицам с ОВЗ, обучающимся в СПО. Студентам будут выдавать продукцию местных производителей: ООО «Маслозавод Нытвенский», ООО Агрофирма «Труд», ООО «Ашатли-молоко», АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская», ЗАО «Птицефабрика Чайковская», ООО «Мясокомбинат Кунгурский», ООО «Суксунское». Так, «ПРОДО Птицефабрика Пермская» предоставит 4667 продуктовых наборов. Доставлять продукцию будут при помощи курьерских служб, силами самих сотрудников предприятий, а также минобразования и минсельхозпрода Пермского края.



Напомним, решение о выдаче продуктовых наборов принято оперштабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Прикамье на период незапланированных выходных и период дистанционного обучения. Продуктовые наборы начали выдавать семьям по всему краю с 30 марта.



Специалисты министерства образования и науки Пермского края продолжают консультировать педагогов и родителей по дистанционному обучению по тел. 8 (342) 217-79-31.

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