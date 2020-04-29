В Пермском крае подтверждено 19 новых случаев коронавируса

12:41 | 30.04.2020

На 30 апреля за сутки в Прикамье зафиксировано 19 новых случаев COVID-19, общее количество заболевших с начала пандемии составило 500. 91 человек выздоровел.



Зафиксирован шестой случай смерти от коронавируса. Сообщается, что пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней пневмонией и сопутствующими заболеваниями, связанными с возрастом. Всего в Прикамье умерли девять человек с COVID-19, у троих из них вирус был выявлен посмертно.



В России за сутки выявлено 7099 случаев коронавирусной инфекции, всего заболевших – 106498. Выздоровели с начала пандемии 11619 человек.

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