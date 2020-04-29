Дистанционное образование в Прикамье продлено до 15 мая

12:28 | 30.04.2020

На очередном заседании оперативного штаба по предотвращению распространению коронавирусной инфекции утверждено решение о продлении дистанционного образования школьников и студентов Прикамья до 15 мая.



По словам министра образования края Раисы Кассиной, школам предлагается частично перенести неосвоенные программы по некоторым предметам на следующий год, например, по физике и химии, где необходимо проводить лабораторные работы. Учителя, тем временем, продолжат вести остальные предметы из дома до 15 мая. После 15 мая и до конца учебного года обучение рекомендуется вести в формате индивидуальных консультаций.



В условиях сложившейся эпидемической ситуации организована поддержка учителей, школьников и родителей. На сайте дистанционного обучения https://distance.permkrai.ru/ собрана информация об образовательных платформах, которые можно использовать родителям, детям и учителям. На странице можно найти список онлайн-ресурсов для начальной, средней и старшей школы, дополнительного образования, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, разнообразных досуговых занятий. Раздел постоянно дополняется и дорабатывается.



С начала работы сайт дистанционного обучения Прикамья посетили около 30 тысяч пользователей. Самыми популярными ресурсами стали «Российская электронная школа», «Моя школа в online», «Учиру», «Якласс», «ЯндексУчебник» и «Интернетурок».

В связи с переходом на дистанционное обучение, для подготовки к итоговой аттестации Минобразования края также подготовило видеоуроки, где эксперты ЕГЭ и ОГЭ подробно разбирают задания по предметам. Уроки публикуются на платформе с 17 апреля. Готовые видеоуроки размещаются на сайте Института развития образования Пермского края – iro.perm.ru. Для самостоятельной подготовки к экзаменам на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) – fipi.ru – размещены демоверсии экзаменов. В официальных группах «ВКонтакте» Министерства просвещения РФ vk.com/minprosvet и Рособрнадзора vk.com/rosobrnadzor специалисты ФИПИ дают ежедневные онлайн-консультации о подготовке к ЕГЭ по каждому предмету.



Минобрнауки Пермского края отвечает на вопросы учителей и родителей по методическому обеспечению и организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий по тел. 8 (342) 217-79-31. А Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи продолжает работать и консультировать родителей в режиме онлайн посредством конференций в zoom и по тел. 8 (342) 262-80-85. Всю необходимую информацию можно найти на сайте Центра http://www.cpmpk.ru/ и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/public167101578.

© «Вечерние ведомости»